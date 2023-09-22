Лукашенко: Польша «сливает» Зеленского по указанию США

«Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он. Завтра выборы в Америке, никто и смотреть не будет на это», – цитирует слова Лукашенко информагентство Sputnik Беларусь.