Лукашенко: Польша «сливает» Зеленского по указанию США
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Польша получила указания из Вашингтона «сливать» Зеленского, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он. Завтра выборы в Америке, никто и смотреть не будет на это», – цитирует слова Лукашенко информагентство Sputnik Беларусь.
А Белоруссии необходимо укреплять обороноспособность, поскольку действия «этих бешеных политиков Польши» непредсказуемы, добавил белорусский лидер.
Конфликт Украины и Польши начался после того, как Варшава продлила запрет на ввоз украинского зерна.