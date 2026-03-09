Лукашенко пообещал мигрантам из Узбекистана райские условия
Фото: [Александр Лукашенко/Медиасток.рф]
В связи с замедлением темпов роста численности населения Белоруссия намерена привлечь рабочую силу из Узбекистана. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с послом Рахматуллой Назаровым.
Руководитель страны заверил дипломата, что республика готова предложить переселенцам не только работу, но и комфортную среду: социальные гарантии, соблюдение порядка и возможность привезти с собой семьи.
«Много узбеков живет у нас. И хотят жить и работать. Это наши люди. Мы с большим удовольствием, особенно семейных людей, приглашаем к себе», — подчеркнул белорусский лидер.
Как сообщает БелТА, политик откровенно обозначил причину такого шага — необходимость компенсировать недостаточный естественный прирост. Он также обратил внимание на то, что миграционные потоки не будут хаотичными: въезд в страну осуществляется в строгих рамках законодательства, а процесс нахождения иностранцев полностью контролируется государством.
