Лукашенко пообещал привезти в Китай картофель с подсобного хозяйства в подарок

Лукашенко пообещал привезти на саммит ШОС мешок белорусской картошки
Фото: [freepik.com]
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал привезти в качестве подарка на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае несколько мешков картофеля, выращенного на его личном подсобном хозяйстве, сообщило БелТА.
Белорусский лидер отметил, что клубни будут представлены отечественными сортами «бриз» и «першацвет». Все они упакованы в экологичные льняные мешочки.
Параллельно с этим Лукашенко продолжает активную дипломатическую деятельность на других направлениях. В ходе недавнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом он пригласил его посетить Минск вместе с семьей.
Накануне посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй отметил, что саммит в Тяньцзине станет самым масштабным в истории ШОС. На нем ожидается участие более 20 глав государств и руководителей 10 международных организаций. Мероприятие будет посвящено обсуждению экономического и регионального сотрудничества.
