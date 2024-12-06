Россия и Белоруссия подписали договор о гарантиях взаимной безопасности

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко оформили соглашение по обеспечению взаимной безопасности между Россией и Белоруссией, сообщило РИА Новости.

Подписание документов прошло в ходе заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, в котором принимали участие лидеры России и Белоруссии.

В документе прописаны взаимные обязательства по обороне и защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, а также по сохранению целостности и неприкосновенности территории и границ Союзного государства.

Президент РФ отметил, что для выполнения этих целей могут быть задействованы все доступные ресурсы и средства, включая российское тактическое ядерное оружие, размещенное в Белоруссии.

Путин напомнил, что условия использования ядерного оружия четко определены в обновленной ядерной доктрине России. Это оружие может быть применено в целях обороны в ответ на потенциальное нападение.

Президент РФ также подчеркнул, что подписанный договор о гарантиях безопасности «надежно защитит безопасность России и Белоруссии, тем самым создавая предпосылки для дальнейшего мирного и стабильного развития обоих государств».

Ранее сообщалось, что в пятницу, 6 декабря, президент России Владимир Путин прибыл в Минск, чтобы участвовать в совещании Высшего Государственного совета Союзного государства.