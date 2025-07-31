Лукашенко поручил правительству в условиях трудного времени «удержать экономику»

Несмотря на всю сложность текущей ситуации, кабинет министров Республики Беларусь должен постараться удержать контроль над экономикой. Так считает белорусский лидер Александр Лукашенко, его мнение привел телеграм-канал «Пул Первого».

По утверждению президента, 2025–2026 годы будут очень сложны для Белоруссии, хотя они должны быть мирными. Он считает, что стране предстоит военная мобилизация.

«Это касается не только руководителей дипломатических представителей, но и всего правительства! Экономику нужно удержать!» — указал он.

Лукашенко добавил, что давление на страну и требования насчет действий правительства со временем будут только нарастать. В таких условиях ближе всего для Белоруссии только Российская Федерация, несмотря на все разговоры про многополярность. Отношения между двумя странами, с его точки зрения, уже прошли проверку на прочность и находятся на подъеме. Выстроенный союз с Россией является реально работающим механизмом.

Ранее политолог Аграновский оценил тот факт, что над Минском был сбит беспилотник. Он заявил, что это может быть провокацией стран НАТО. Это могли сделать для того, чтобы спровоцировать Белоруссию на неадекватные действия. Произошедшая атака, считает эксперт, дает Белоруссии право усилить меры безопасности еще выше в республике.