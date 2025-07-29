Белоруссия на грани войны: беспилотник с украинскими надписями впервые сбили над Минском — будет ли Лукашенко терпеть

Над столицей Белоруссии впервые был сбит беспилотник. БПЛА над Минском может быть провокацией стран НАТО. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский.

Пресс-служба СК Республики Белоруссия сообщила, что над столицей был сбит дрон. БПЛА перехватили средствами РЭБ в 02:33 по местному времени, дрон упал на улице Матусевича в Минске. На обломках беспилотника читаются надписи на украинском языке, это заметно на видео, опубликованном СК. Как считает политолог Аграновский, такие действия могли совершить как украинцы, так и прибалты.

«Беспилотник мог быть запущен с территории Белоруссии, а также Прибалтики или Украины, потому что две последние враждебные нам сейчас государства. Я думаю, что белорусские специалисты без труда разберутся, откуда прилетел дрон. Возможно, что БПЛА залетел случайно, но я не исключаю, что это было сделано целенаправленно, чтобы таким образом провоцировать Белоруссию на неадекватные действия. Но таких действий, как показывает опыт президента Республики Александра Лукашенко, от Белоруссии ждать не приходится», — отметил эксперт.

Произошедшая атака, считает политолог, дает Белоруссии право усилить меры безопасности еще выше в республике.

«Они примут меры и будут уделять больше внимания своей системе ПВО. Хочешь мира — готовься к войне, а вокруг нас сейчас страны, которые по ощущениям утратили последние остатки адекватности. От НАТО сейчас можно ожидать чего угодно. В любом случае, было ли это случайно или умышленно, белорусам порох надо держать сухим. Насколько я знаю, они это и делают», — заключил Аграновский.

Ранее стало известно, как атака ВСУ дронами по Сочи и Адлеру изменила ситуацию для Украины.