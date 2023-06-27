Лукашенко поставил задачу КГБ и Минобороны Белоруссии определить алгоритм применения ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу Комитету государственной безопасности (КГБ) страны, а также Министерству обороны республики определить алгоритм применения ядерного оружия.

Такую задачу глава государства поставил после церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, которое состоялось во вторник, 27 июня. Слова Лукашенко приводит издание «Белта».

«С ядерной державой никто никогда не воевал. Сейчас главная задача. Гулевич (Виктор, первый замминистра обороны – Ред.) как раз присутствует здесь. Ему, министру и председателю КГБ, поставлена задача – определить алгоритм применения этого оружия», – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что сам несет ответственность за сохранность тактического ядерного оружия.

Ранее белорусский лидер заявил, что ЧВК «Вагнер» не будет охранять ядерное оружие на территории Белоруссии.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что РФ разместит на территории Союзного государства – Белоруссии, тактическое ядерное оружие. По словам российского лидера, об этом его попросил сам Лукашенко.

Позже глава республики сообщил, что в стране начали восстанавливать хранилища для ТЯО.