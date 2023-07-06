Лукашенко предположил, что осенью могут начаться мирные переговоры по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к осени ситуация на Украине должна измениться, и мирные переговоры станут реальностью.

Он считает, что переговоры могут начаться в сентябре или чуть позже. По его информации, к этому стремятся европейские страны, в частности, Франция и Германия, поскольку именно Европа больше всех теряет материально от украинского конфликта.

«А выгодополучателем является фактически одна страна», – заключил белорусский лидер на встрече с представителями СМИ.

Также Лукашенко подчеркнул, что для Белоруссии и России неприемлема ситуация, когда часть территории Западной Украины будет захвачена другим государством. Президент Белоруссии имел в виду Польшу, мечтающую вернуть «исторические» территории.