Лукашенко прилетит в Москву 1 августа для встречи с Путиным

Белорусский лидер Александр Лукашенко 1 августа отправляется в Москву для встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Прибытие Лукашенко в Москву запланировано на пятницу, 1 августа.

«Состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным. Разговор пройдет в формате один на один», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что Лукашенко поручил своему правительству удержать экономику даже в самых трудных условиях. По утверждению президента Белоруссии, 2025–2026 годы будут очень сложны для страны, хотя они должны быть мирными. Он считает, что белорусам предстоит военная мобилизация.