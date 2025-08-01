Лукашенко прилетит в Москву 1 августа для встречи с Путиным
Президент Белоруссии Лукашенко прибудет в Москву для встречи с Путиным
Белорусский лидер Александр Лукашенко 1 августа отправляется в Москву для встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Прибытие Лукашенко в Москву запланировано на пятницу, 1 августа.
«Состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным. Разговор пройдет в формате один на один», — указал микроблог.
Ранее сообщалось, что Лукашенко поручил своему правительству удержать экономику даже в самых трудных условиях. По утверждению президента Белоруссии, 2025–2026 годы будут очень сложны для страны, хотя они должны быть мирными. Он считает, что белорусам предстоит военная мобилизация.