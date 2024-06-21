Лукашенко признался, что во сне всю ночь доит коров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе пятничного посещения молочнотоварного комплекса поделился, что ему снится по ночам. По словам лидера республики, во снах к нему приходит работа в сельском хозяйстве.

Сразу стоит напомнить, что сельское хозяйство он знает не понаслышке. В 1985 году Лукашенко по специальности «экономист» окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию. Пройдя все ступени народной школы управленца, белорусский президент уже 33 года возглавил в Шкловском районе Белоруссии совхоз «Городец».

«Мне снятся по ночам сейчас люди, с которыми я работал. Снятся коровы. Я их ночь дою… Лучше нет. Никакое президентство», — поделился Александр Лукашенко, слова которого приводит «Пул Первого».

В продолжение темы белорусский лидер подчеркнул, что, по его глубокому убеждению, самой благородной и интересной является работа именно в сельском хозяйстве, так как только здесь «можно встретить живых людей», добавил Лукашенко.

Ранее мы писали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия договора об обычных вооруженных силах в Европе.