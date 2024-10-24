Лукашенко рассказал, что останется от Украины после возможного применения Киевом «грязной бомбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия 1» порассуждал о гипотетических последствиях применения Украиной против России так называемой «грязной атомной бомбы». Глава дружеского государства призвал обратить внимание не столько на возможные действия киевского режима, а на ответный удар РФ.

Как подчеркнул белорусский лидер, он уверен: ответ Москвы сделает так, что Украина перестанет существовать от слова «совсем». Кроме того, Лукашенко отметил: чтобы нажать пресловутую красную кнопку, мало одного желания сидящих в Киеве властей, нужно обладать определенной смелостью.

«Во-вторых, надо думать о том, что будет потом. Ну нажал, дальше что? Что, Россия рухнет от того, что ты «грязную бомбу» сбросишь, даже на Москву? Нет, Россия не погибнет, но ударит так, что Украина исчезнет», — сказал он.

В продолжение темы Лукашенко признался, он не особо-то верит в пресловутые разработки Украиной собственного ядерного оружия. И дело не в том, что в стране не осталось для этого технических возможностей, а, скорее всего, Европа попросту не позволит Зеленскому пойти на это.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров предположил, что Киев способен сделать «грязную» атомную бомбу.