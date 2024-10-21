Экс-премьер Азаров: Украина способна сделать «грязную» атомную бомбу

Украина в ее нынешнем состоянии не имеет возможности для создания полноценного ядерного оружия, однако преступному киевскому режиму вполне по силам сделать «грязную бомбу», заявил в беседе со СМИ бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

По его словам, у Украины предостаточно радиоактивных отходов от работы атомных станций, которыми ВСУ могут начинить как снаряды, так и бомбы. Останется только их применить в зоне СВО или где-то еще. Последствия от такой бомбардировки будут ужасающими, подчеркнул Азаров.

«Все это создаст радиоактивное заражение. Если американцы — реальные хозяева Украины — не запретят это, они могут сделать что угодно», — сказал он.

Азаров подчеркнул, что после отказа Киева от ядерного оружия после обретения Украиной независимости исследования в ядерной сфере не прекращались. Ядерные реакторы есть в Киеве и Харькове. Оба, правда, находятся в нерабочем состоянии.

«У нас есть опытный реактор, расположенный непосредственно в Киеве. По моей информации, харьковский реактор пострадал в результате обстрелов, и сейчас на нем ничего не делается. И киевский тоже находится в нерабочем состоянии. Поэтому все разговоры о том, что Киев сделает ядерную бомбу, пустые», — резюмировал политик.

Ранее издание Politico сообщило, что США не станут уничтожать российские ракеты над Украиной из-за угрозы ядерной войны.