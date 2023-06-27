Лукашенко рассказал, как вышел на Пригожина во время попытки военного мятежа в РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как он связался с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным во время попытки военного мятежа в России. Подробности разговора с ним глава республики раскрыл на встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным.

Лукашенко привел отрывки из разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«Я говорю: «Вот видишь, не все так печально». В 11 часов... Надо было еще эти телефоны найти... Говорю: «Как с ним связаться? Дай телефон». Он говорит: «Скорее всего, у ФСБ есть телефон». Мы уточнили. Установили к середине дня целых три канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом», – рассказал Лукашенко.

Вечером 23 июня Пригожин объявил о начала так называемого «марша справедливости», который фактически стал попыткой военного мятежа в России. Глава ЧВК и бойцы группы заняли штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону, а также заблокировали въезд в город. Пригожин сообщил о выдвижении военной техники «вагнерцов» на Москву.

24 июня Путин выступил с экстренным заявлением к россиянам. Глава государства призвал прекратить попытку военного мятежа. В этот же день с ним связался Лукашенко и обсудил ситуацию в РФ. Позже глава Белоруссии переговорил с Пригожиным, после чего тот принял решением освободить ЮВО и развернуть военную технику от Москвы.