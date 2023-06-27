Лукашенко рассказал, почему Пригожина нельзя было ликвидировать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему главу ЧВК «Вагнер» нельзя было «мочить» во время попытки военного мятежа в России.

Глава республики отметил, что бойцы частной военной кампании могли постоять друг за друга, а в результате столкновений могла пролиться кровь.

«Кто такой Пригожин? Это очень авторитетный сегодня человек в вооруженных силах. Как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому я подумал: «замочить» можем, я и Путину сказал: «замочить» можем, это не проблема. Не с первого раза, так со второго. Я говорю: «Не делайте этого». Потому что потом никаких переговоров не будет», – приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Ранее Лукашенко подтвердил, что Пригожин находится на территории Белоруссии после того, как он предпринял попытку устроить военный мятеж в России. Гарантии безопасности главе ЧВК «Вагнер» пообещал лично президент России Владимир Путин.

Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 июня. Пригожин вместе с бойцами «Вагнера» занял штаб Южного военного округа (ЮВО), а также заблокировал Ростов-на-Дону. Он также отдал приказ двигаться в направление Москвы.

24 июня Путин выступил со срочным обращением, в котором призвал бойцов ЧВК «Вагнер» прекратить попытку военного мятежа и сплотиться. Он также обсудил ситуацию с Лукашенко.

Лукашенко в этот же день связался с Пригожиным, после чего глава ЧВК отозвал свое решение двигаться на Москву и ушел из Ростова-на-Дону.