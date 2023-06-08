Лукашенко считает, что Вашингтон планирует разделить Европу и господствовать над ней

По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, Вашингтон желает разделить Европу и господствовать над ней. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он подчеркнул, что причина украинского кризиса гораздо глубже, чем известно.

По мнению президента Белоруссии, американская санкционная политика инструмента принуждения к мирным отношениям превратилась в глобальную угрозу, поскольку их регионы обделены продовольствием и обречены на голод, холод и нищету.