Лукашенко считает цели СВО на Украине достигнутыми

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что РФ уже достигла целей, поставленных изначально перед СВО на Украине. По словам Лукашенко, Киев больше не будет проявлять агрессию по отношению к России. Соответствующее заявление белорусский президент сделал в интервью для YouTube-канала журналистки Дианы Панченко. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Таким образом Лукашенко ответил на вопрос украинской журналистки о том, когда российский лидер Владимир Путин посчитает цели СВО достигнутыми.

Он также выразил уверенность в том, что Украина теперь станет другой страной. Лукашенко заявил, что украинская власть станет осторожнее и умнее, и осознает, что с территориальными соседями нужно выстраивать положительные взаимоотношения. Белорусский президент также заявил, что СВО заставит Киев перестать «плясать под дудку» США.

По итогу Лукашенко заявил о своей уверенности в том, что Путин солидарен с ним в этом вопросе.