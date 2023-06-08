Лукашенко: украинской стороне надо было скрыть три дня "контрнаступа"

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил свою позицию об атаке на Каховскую ГЭС. Свое заявление политик сделал в ходе встречи с секретарями советов безопасности государств - членов ОДКБ, сообщает БЕЛТА.

В своей речи Лукашенко отметил, что именно Киев первым закричал о подрыве ГЭС, а также вспомнил русскую поговорку: "На воре и шапка горит". Глава Беларуси отмечает, что Украине нужно было время, чтобы отвлечь внимание и скрыть свое контрнаступление. Кроме того, Александр Григорьевич отметил, что при этих военных манипуляциях ВСУ понесли большие потери.

Без внимания не остались и покровители Украины - США. После атаки на Каховскую ГЭС они сказали, что не знают кто это сделал, сообщив, что в ситуации нужно разобраться.