Лукашенко уволил со своего поста главу генштаба Белоруссии Гулевича
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Александр Лукашенко подписал президентский указ об освобождении от должности первого замглавы Минобороны, начальника генштаба вооруженных сил Белоруссии Виктора Гулевича.
Как сообщает новостное агентство «Белта», указ об освобождении генерал-майора Гулевича от занимаемой должности подписан 10 мая.
«Гулевич освобожден от должности начальника генерального штаба вооруженных сил — первого заместителя министра обороны. Решение президента Беларуси вступило в силу 10 мая 2024 года», — приводится в сообщении.
Отмечается, что Гулевич уволен в запас с военной службы в связи с достижением предельно допустимого возраста и с правом дальнейшего ношения знаков различия и военной одежды.