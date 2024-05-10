Лукашенко уволил со своего поста главу генштаба Белоруссии Гулевича

Александр Лукашенко подписал президентский указ об освобождении от должности первого замглавы Минобороны, начальника генштаба вооруженных сил Белоруссии Виктора Гулевича.

Как сообщает новостное агентство «Белта», указ об освобождении генерал-майора Гулевича от занимаемой должности подписан 10 мая.

«Гулевич освобожден от должности начальника генерального штаба вооруженных сил — первого заместителя министра обороны. Решение президента Беларуси вступило в силу 10 мая 2024 года», — приводится в сообщении.

Отмечается, что Гулевич уволен в запас с военной службы в связи с достижением предельно допустимого возраста и с правом дальнейшего ношения знаков различия и военной одежды.