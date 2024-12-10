Лукашенко: в Белоруссии находится не один десяток ядерных боеголовок

Беларусь располагает ядерными боеголовками и готова к мгновенному ответу на угрозы, как заявил глава Республики Александр Лукашенко. Его слова цитирует РИА Новости.

Президент Беларуси заявил, что в стране находятся десятки ядерных боеголовок. Он подчеркнул, что в случае нарушения границ Беларуси будет дан немедленный ответ. Также, по его словам, применение ядерного оружия — это большая ответственность.

Кроме того, Лукашенко отметил, что его оппоненты не обратили внимания на это важное заявление, что, по его мнению, является серьезным упущением. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщил ТАСС.

Ранее в ходе рабочего визита в Борисов Лукашенко назвал события в Сирии уроком для Белоруссии.