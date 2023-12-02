Лукашенко в Дубае резко осадил «озабоченных ораторов» Запада

Президент Белоруссии в ходе своего выступления на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата в арабском Дубае набросился на западных «ораторов», которые, по мнению политика, не хотят «заняться делом», а только высказывают якобы свою озабоченность.

В качестве наглядного примера Лукашенко привел войны США в Ираке и Афганистане, ставшие довольно затратными для американского бюджета. Что до конфликта на Украине, то он, как отметил белорусский лидер, уже обошелся Вашингтону минимум в 5 трлн долларов, передает БЕЛТА.

«Все ораторы, особенно ораторы из ораторов, которые выступали здесь первыми, озаботились: а где взять деньги? Да бросьте вы. Сидящие здесь журналисты вам скажут, где взять деньги. А те, кто здесь выступали в первых рядах, "озаботившиеся за внуков", они ведь ведут эти войны», - заявил президент Белоруссии.

Лукашенко назвал любые войны — страшным загрязнением планеты. И призвал всех участников саммита способствовать скорейшему прекращению происходящих в настоящее время военных конфликтов.