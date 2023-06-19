Лукашенко: выборы в Белоруссии должны пройти честно, а не как в США
Фото: [Михаил Терещенко/ТАСС]
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с председателем ЦИК Игорем Карпенко выборы 2024 года, передает БелТА. Он подчеркнул, что они должны пройти честно.
Белорусский лидер пообещал пригласить наблюдателей – «прятаться нечего».
«Чтобы нас не упрекали, что мы проводим выборы, как в Америке там. И стреляют в людей после выборов, и по почте выборы проводят и так далее. И фальсификаций куча», – сказал Лукашенко.
По словам президента, нынешний курс поддерживает 80% белорусов, а за остальные 20% необходимо побороться.
25 февраля 2024 года в Белоруссии назначен единый день голосования. Одновременно будут избраны парламент и местные советы.