Лукашенко выразил уверенность, что до применения ядерного оружия не дойдет

Ядерное оружие не придется применять, пока оно находится у Белоруссии и на ее территорию не приходит враг. Соответствующее заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на торжестве в честь Дня независимости.

Лукашенко убежден, что оружие должно находиться в его стране, так как она является надежным местом. Президент выразил уверенность, что в применении оружия нужды не возникнет, и что враг в страну не придет.

Он также дал комментарий касаемо желания Польши присоединиться к ядерной программе НАТО и призвал польскую власть подумать получше. Лукашенко указал на то, что Польша всегда будет славянской страной для Запада, и что поляки станут расходным материалом для него. Президент напомнил о соседстве Белоруссии с Польшей и призвал польскую власть жить в мире.

Президент республики также подчеркнул, что в ядерной войне может исчезнуть вся Европа, что совершенно не пересекается с интересами Белоруссии и РФ.