Лукашенко высказался против разрыва отношений с Западной Европой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает за нормализацию отношений со странами Евросоюза, поскольку они являются ближайшими соседями.

«Сейчас мы живем прежде всего за счет Востока – Россия, Китай. Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи – Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя», – сказал белорусский лидер.

При этом он уточнил, что отношения с Западом должны строиться с учетом интересов Белоруссии.

Сегодня глава Белоруссии встречался с представителями трудового коллектива минского аэропорта. Он заявил, что страна готова хоть сейчас принять суда западных авиакомпаний, которые не осуществляют полеты в Белоруссию из-за санкций.