Жители и гости Подмосковья могут перевозить зимний инвентарь в автобусах АО « Мострансавто », если соблюдать определенные правила. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, пассажиры могут бесплатно провозить спортинвентарь, который в длину, ширину и высоту не превышает 120 см. Например, коньки, хоккейные клюшки, санки, одну пару лыж в чехле. Более крупные предметы нестандартных габаритов, такие как сноуборд, можно перевозить за дополнительную плату. Главное, чтобы параметры в сумме не превышали 180 см.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.