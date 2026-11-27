Специалисты Мосавтодора продолжают в усиленном режиме проводить противогололедную обработку региональных дорог и убирать снег, на региональной сети задействовано порядка 390 единиц спецтехники, привлечены 1,1 тыс. специалистов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«За прошедшую ночь дорожники обработали и очистили от снега порядка 7 тыс. км дорог, особое внимание уделяя потенциально опасным участкам», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Артур Гарибян.

По его словам, ситуационный центр продолжает мониторинг погодных и дорожных условий для оперативного реагирования на изменения обстановки. Жителей предупредили, что до конца недели в Московском регионе сохранится слабоморозная погода с небольшими осадками в виде снега. В связи с этим водителей призвали быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.