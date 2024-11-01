Лукашенко высмеял попытки привить грузинам толерантность к ЛГБТ, назвав их «крутыми мужиками».

Западу, как бы он ни старался, не удастся навязать жителям Грузии идеологию ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ). На это, выступая на Минской международной конференции по безопасности в Евразии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил всем присутствующим, что грузины с пеленок смотрят только на женщин, да и всегда были «самыми крутыми мужиками» еще со времен СССР.

«Слушайте, навязать грузинам ЛГБТ какой-то. Грузинам, которые в Советском Союзе были самыми крутыми хлопцами, мужиками. Им ЛГБТ какое-то навязывают. Да не примут это грузины: они всю жизнь на женщин смотрели, с пеленок. Они им — ЛГБТ. На Кавказе — ЛГБТ» — сказал Лукашенко, касаясь событий в Грузии.

Глава белорусского государства отметил, что грузины в своем подавляющем большинстве выступают за прозрачность в государстве во всех сферах. И власти им это дали. А все обвинения, что якобы Россия вмешивалась в выборы в Грузии, — совершенно беспочвенны, подчеркнул Лукашенко.

«Законная власть приняла соответствующие решения на законодательном уровне, притом повторили один в один то, что есть в Америке, и даже мягче сделали. Они посоветовались заранее. А проснулся дядя Джо или еще кто-то в Евросоюзе и не так подумал, не так посмотрел — уничтожают страну», — сказал Лукашенко.

Напомним, ранее грузинский парламент большинством голосов принял законы «о запрете ЛГБТ-пропаганды» в стране.