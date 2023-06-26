Лукашенко выступит перед журналистами 27 июня, об экстренном обращении речи не идет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступит перед журналистами и ответит на их вопросы завтра, 27 июня. Выступление не является экстренным обращением, об этом речи не идет. Такое сообщение опубликовал в соц. сетях журналист Игорь Тур.

До этого поступала информация, что президент республики выступит со срочным обращением и рядом важных заявлений 26 июня. Информация была опровергнута журналистом недавно.

Тур сообщил, что информация об экстренном обращении является дезинформацией и никаких экстренных происшествий или заявлений нет. У белорусского президента нет причин срочно выходить к журналистам.

Журналист заявил, что Лукашенко уже сделал все, что нужно, и это говорит лучше всяких слов.