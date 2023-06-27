Лукашенко заявил, что ЧВК «Вагнер» не будет охранять ядерное оружие в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЧВК «Вагнер» не будет охранять ядерное оружие, переданное Россией, на территории страны. Об этом белорусский лидер заявил в интервью изданию «Белта».

Он подчеркнул, что в республику уже завезена значительная часть ядерного оружия.

«Никакое ядерное оружие «Вагнер» охранять не будет», – сказал Лукашенко.

27 июня Лукашенко подтвердил, что руководитель этой частной военной кампании Евгений Пригожин прибыл в Белоруссию после того, как совершил попытку военного мятежа в России. Гарантии безопасности ему пообещал президент России Владимир Путин.

Именно после разговора с Лукашенко Пригожин принял решение остановить колонну с военной техникой, которая двигалась на Москву, а также уйти из Ростова-на-Дону, 24 июня.

Вечером 26 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ, в котором поблагодарил за сплоченность и консолидацию. Он также сообщил о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» могут вернуться домой или заключить контракты с Министерством обороны России.

27 июня Путин также встретился с представителями силового блока РФ и военнослужащими, где также высказался о ситуации на прошедших выходных.