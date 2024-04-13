Лукашенко заявил, что наступил хороший момент для переговоров по украинскому кризису

По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, для Незалежной и ее западных кураторов сейчас настал весьма хороший момент, чтобы сесть за стол и договориться. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что российская сторона готова к таким переговорам, и президент РФ Владимир Путин уделил достаточно много внимания данной теме во время их последней встречи.

По мнению Лукашенко, документы имеются, они парафированы и российской, и украинской стороной, поэтому к ним следует вернуться и от них плясать.

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил о готовности Путина к переговорам.