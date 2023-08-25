Лукашенко заявил, что Пригожин знал о покушении на него

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основатель частной военной кампании Евгений Пригожин знал о готовящемся на него покушении.

По словам белорусского лидера, ему была известна готовящаяся попытка покушения на Пригожина в 2023 году. Как отметил Лукашенко, эту информацию он передал в Кремль, а оттуда – президент России Владимир Путин сообщил Пригожину. Слова главы республики приводят РИА Новости.

«Я вам просто приведу еще один пример. Последний раз, когда мы летали в Эмираты (в январе-феврале – ред.), ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина. В течение двух часов, я поручил, нашли посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне. Я передал ему шифрограмму в Кремль Путину и Бортникову (глава ФСБ – ред.) о готовящемся покушении на Пригожина», – сказал Лукашенко.

Позже, отметил президент Белоруссии, он спросил об этом у самого бизнесмена, который подтвердил получение информации от Путина.

Ранее Лукашенко заявил, что Путин не причастен к возможной гибели Пригожина.

Вечером, 23 августа, самолет, принадлежащий основателю «Вагнера», потерпел крушение в Тверской области. Видео с крушением бизнес-джета распространилось в социальных сетях. СМИ сообщили, что перед падением очевидцы слышали хлопки в небе.

На борту Embraer Legacy находилось 10 человек. Самолет выполнял рейс по маршруту из Москвы в Санкт-Петербург. По данным Росавиации, на борту находился сам Пригожин. Позже СМИ сообщили об обнаружении всех тел в районе крушения бизнес-джета. По данным источников, для их идентификации потребуется ДНК-экспертиза.

Официальных данных о гибели Пригожина по-прежнему нет. 23 августа Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогово в своих соцсетях сообщил, что Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин погибли. Рогов ссылался на источники в ЧВК «Вагнер».