Лукашенко заявил, что Пригожина нет в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что главы частной военной кампании «Вагнер» Евгения Пригожина в республике нет. Об этом он заявил в четверг, 6 июля.

По словам Лукашенко, Пригожин на данный момент находится в Санкт-Петербурге. Слова главы государства приводит издание БелТА.

«Почему вы спрашиваете у меня, где находится сегодня частная военная компания «Вагнер» и руководитель этой компании? Это компания, вы прекрасно понимаете, российская. Поэтому вопрос явно не ко мне. Насколько я информирован, бойцы – очень серьезные бойцы ЧВК «Вагнер» – находятся в своих постоянных лагерях», – сказал Лукашенко.

Он также добавил, что не видит рисков для Белоруссии, если «вагнеровцы» будут находиться в республике.

24 июня Пригожин предпринял попытку военного мятежа в России, назвав его «маршем справедливости». Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону, а также заблокировали город. По приказу Пригожина колонны с военной техникой начали движение в направление Москвы.

В этот же день со срочным обращением выступил президент России Владимир Путин. Он призвал прекратить попытку мятежа, а также сплотиться на фоне общей проблемы. Также Путин и Лукашенко провели переговоры, после чего белорусский лидер связался с Пригожиным.

После общения с Лукашенко лидер ЧВК «Вагнер» принял решение покинуть Ростов-на-Дону, а также прекратить движение в сторону Москвы. Пригожин должен был отправиться в Белоруссию после попытки военного мятежа, так как этот шаг является гарантией безопасности, которую предоставил Пригожину Путин.