Лукашенко заявил, что Путин не причастен к гибели Пригожина

В среду, 23 августа, бизнес-джет Embraer Legacy, принадлежащий Пригожину, потерпел крушение вблизи поселка Куженкино в Тверской области. Самолет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 10 человек, среди которых значились Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин. Все члены экипажа погибли – их тела были найдены на месте крушения самолета.

«Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло», – сказал Лукашенко.

25 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя крушение самолета Пригожина, заявил, что официального подтверждения гибели основателя ЧВК нет. Для этого, подчеркнул он, необходимо провести экспертизу тел найденных людей, в том числе генетическую.

Песков также назвал ложью заявления западных стран о причастности президента РФ Владимира Путина к гибели Пригожина. Песков заявил, что в последнее время российский лидер не встречался с основателем ЧВК.

В конце июня Пригожин предпринял попытку военного переворота в России. В ночь на 24 августа основатель частной военной кампании вместе с ее бойцами занял штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону. В этот же день Пригожин отдал приказ выдвигаться с колоннами военной техники на Москву.

Предотвратить попытку военного мятежа в России помог Лукашенко, который провел телефонный разговор с Пригожиным по телефону. После контакта глава ЧВК «Вагнер» принял решение «отступить» от столицы и отправиться в полевые лагеря. Кроме того, подразделения «вагнеровцев» были передислоцированы в Белоруссию.