Лукашенко заявил, что тратить инвестиции Белоруссии «на барахло» недопустимо

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости строгого контроля за расходованием бюджетных средств при формировании государственной инвестиционной программы на 2025 год.

Он акцентировал внимание на том, что нельзя позволять тратить деньги на «барахло», подчеркивая необходимость рационального подхода к инвестициям. Слова белорусского лидера приводит его пресс-служба.

«Ни одной копейки нельзя тратить на то, без чего мы можем обойтись. Всякие офисы, конторы и прочее — у нас этого барахла хватает. Государственные они, для МВД, госслужащих — не важно, для кого», — сказал Лукашенко.

Особое внимание президент уделил комитету государственного контроля, который, по его словам, должен играть активную роль в распределении бюджетных расходов и действиях правительства. Президент подчеркнул, что контроль за финансами является неотъемлемой частью обеспечения эффективного управления государства, а также минимизации потерь.

Лукашенко добавил, что совместно с правительством республики поставлена цель достичь уровня инвестиций не ниже 20% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2025 году.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов спокойно сдать власть новому поколению.