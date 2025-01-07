Лукашенко заявил о готовности тихо сдать полномочия президента

В преддверии президентских выборов в Белоруссии нынешний лидер страны Александр Лукашенко заявил, что не держится за свою власть. Его слова привело агентство БелТА.

По утверждению Лукашенко, он готов передать свой пост кому-то из нового поколения, в тихом и спокойном режиме. Президент подчеркнул, что сделает для этого все необходимое. Он также желает пожить при новом президенте, чтобы увидеть, как это будет.

«Мои дети будут жить. Я хочу видеть, как они будут жить», — указал глава Белоруссии.

Лукашенко добавил, что смена поколений зачастую бывает очень болезненным процессом, поэтому он сам лично стремится, чтобы все прошло как можно более гладко. Именно общество в целом и правительство должны определять курс, которым пойдет страна, в этом вся суть изменений.

Ранее Лукашенко заявил, что в приглашении наблюдателей с Запада на выборы есть некоторый смысл. Несмотря на то, что многие не приедут, оставшиеся сумеют увидеть, что голосование в стране является серьезным процессом, а не неким шоу, как в США.