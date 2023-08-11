Лукашенко заявил, что Запад получает из Украины детей на органы

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что из Украины в западные страны вывозят детей в качестве доноров на органы. Глава белорусского государства призвал Запад обратить внимание на эту проблему и разобраться с ней.

Слова Лукашенко приводит издание БелТА. Отдельно президент ответил на критику, поступающую из-за рубежа в адрес Белоруссии. Запад упрекает республику в вывозе детей из Донбасса. Лукашенко отметил, что страна предоставляет детям отдых.

«Детишек из Украины вывозят. Расчленяют и достают органы. Вот с теми пусть разберутся», – сказал Лукашенко.

19 июля Европарламент по иностранным делам призвал Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на арест Лукашенко, так как Минск якобы причастен к незаконному вывозу детей из Украины. На Западе считают, что РФ и Белоруссия «насильно» вывозят детей с украинских территорий.

Украина и Запад обвинили омбудсмена РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову в «геноциде украинских детей». По мнению сторон, она незаконно вывозит несовершеннолетних с территории Украины. В марте МУС в Гааге также выдал ордер на арест Львовой-Беловой в связи с этими обвинениями.

Россия не признает юрисдикцию МУС, который также выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Ранее вице-спикер Государственной Думы РФ Анна Кузнецова заявила, что Украина возглавила рейтинг стран по черной трансплантологии. По ее словам, киевский режим на законодательном уровне участвует в «черном бизнесе», разрешая изымать органы у людей без разрешения родственников.