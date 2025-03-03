Лукашенко заявил о готовности помочь в урегулировании конфликта на Украине
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Белоруссия готова оказать содействие в урегулировании конфликта на Украине, заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу президент республики.
По словам белорусского лидера, если бы он мог помочь в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, то сделал бы это с огромным удовольствием.
Лукашенко подчеркнул необходимость завершения конфликта.
Вопрос окончания украинского конфликта стал первоочередным только благодаря администрации президента США Дональда Трампа, отметил глава республики.
Ранее сообщалось о том, что Москва и Минск согласовали размещение российских военных объектов в Белоруссии.