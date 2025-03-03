Лукашенко заявил о готовности помочь в урегулировании конфликта на Украине

Белоруссия готова оказать содействие в урегулировании конфликта на Украине, заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу президент республики.

По словам белорусского лидера, если бы он мог помочь в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, то сделал бы это с огромным удовольствием.

Лукашенко подчеркнул необходимость завершения конфликта.

Вопрос окончания украинского конфликта стал первоочередным только благодаря администрации президента США Дональда Трампа, отметил глава республики.

Ранее сообщалось о том, что Москва и Минск согласовали размещение российских военных объектов в Белоруссии.