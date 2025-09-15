Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности республики оказывать содействие в развитии Херсонской области, передает государственное агентство БелТа.

Глава государства подчеркнул, что впереди предстоит значительный объем работы, и Минск будет способствовать развитию региона в меру своих возможностей.

«Вы должны знать, что мы всячески будем способствовать развитию вашей области», — отметил Лукашенко.

Накануне глава республики также затронул вопросы международной политики, отметив, что недружественные действия западных стран в отношении России и Белоруссии перерастают в откровенно агрессивные. Он заявил, что Минск обладает всем необходимым, чтобы нанести возможному агрессору неприемлемый ущерб.

Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР вошли в состав РФ после референдумов, проведенных на этих территориях в сентябре 2022 года.

За жизнь под российским флагом в Херсонской области высказались 87,05% жителей, в Запорожской области — 93,11%, в ДНР — 99,23%, в ЛНР — 98,42%.

