Польша и Латвия предпринимают беспрецедентные шаги по ужесточению режима на границах с Белоруссией и Россией, что, по мнению военного эксперта Юрия Кнутова, является частью скоординированной кампании по эскалации напряженности. Эти действия напрямую увязаны с предстоящими российско-белорусскими учениями «Запад–2025» и призваны создать иллюзию нарастающей военной угрозы со стороны Востока. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что поводом для обострения обстановки стал инцидент с якобы российскими беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши. В ответ Варшава не только объявила о бессрочном закрытии границы с Белоруссией, но и стянула к восточным рубежам значительные воинские контингенты. Латвия синхронно ограничила полеты у своих границ. По словам эксперта, такая реакция явно неадекватна реальной ситуации, особенно учитывая, что сами польские власти подтвердили: дроны прилетели с территории Украины.

По мнению эксперта, более детальный анализ инцидента порождает множество вопросов. Опубликованные фотографии беспилотников показывают их в практически неповрежденном состоянии, что странно для аппаратов, предположительно преодолевших сотни километров. Один из дронов имеет слишком малые габариты для такого дальнего перелета, а главное — ни один не имел боевой части. Это позволяет предположить, что-либо дроны были перенаправлены украинскими средствами РЭБ, либо они вовсе не российского производства, а являются западными аналогами, стилизованными под «Герани».

Истинная цель этой сложной схемы, как отмечает Кнутов, — не обеспечение безопасности Польши, а оказание давления на НАТО. Раздувая искусственную истерику сразу после провальной встречи в Рамштайне, Киев и его союзники пытаются спровоцировать альянс на прямое вмешательство в конфликт. Введение сил альянса, например, для прикрытия неба над западной Украиной, позволило бы Киеву перебросить десятки тысяч собственных солдат с тыловых территорий на фронт, где ВСУ терпят серьезные поражения.

Он резюмировал, что заявления о российской угрозе и демонстративные меры по закрытию границ являются звеньями одной цепи. Их конечная задача — втянуть НАТО в прямое военное противостояние с Россией, чтобы переломить ход войны в пользу Украины, оказавшейся в критическом положении. Главным бенефициаром этой рискованной игры становится Киев, в то время как Польша и Прибалтика, по сути, выступают инструментом в реализации планов так называемой «коалиции желающих».

