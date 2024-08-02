Лукашенко заявил, что США пытаются «набивать авторитет» на новостях об обмене заключенными

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что США пытаются приписать себе организацию обмена заключенными между Россией и Западом, однако не имеют к этому никакого отношения, сообщает ТАСС .

По мнению белорусского лидера, Байден не принимал никакого участия в организации обмена и теперь пытается «набить» авторитет на фоне резонанса в СМИ. Лукашенко отметил, что обмен был организован исключительно по линии спецслужб, к процессу не привлекались даже дипломаты.

Президент Беларуси подчеркнул, что в случае обмена заключенными речь идет о жизнях людей, которых на Западе приговорили к пожизненному заключению, и поэтому обмен организовывали без лишней публичности, исключительно с привлечением спецслужб.

Ранее сообщалось, что освобожденный журналист The Wall Street Journal Гершкович в своем прошении о помиловании попросил интервью у президента России Владимира Путина.