Лукашенко заверил, что ядерное оружие не будет применяться во время СВО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие не будет применяться в ходе проведения специальной военной операции России на Украине. Он отметил, что его применение возможно только при прямой агрессии НАТО.

Об этом белорусский лидер сообщил журналистам в четверг, 6 июля. Слова Лукашенко приводит издание БелТа.

«Специальная военная операция не являются и не будут являться причиной нанесения ядерного удара с какой бы ни было стороны», – сказал Лукашенко.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва передаст Минску тактическое ядерное оружие по просьбе белорусский стороны. В Союзном государстве восстановят и соорудят хранилища для такого типа оружия.

Москва уже передала Минску ракетный комплекс «Искандер», который может являться носителем ядерной боеголовки.

На эти шаги России и Белоруссии отреагировали на Западе. В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава также запросит ядерное оружие у США в рамках программы НАТО Nuclear Sharing. Она подразумевает передачу ядерного оружия США одной из страны альянса в случае необходимости.

Путин ни раз заявлял, что Россия не будет применять ядерное оружие. Первой и единственной страной, которая использовала такой тип оружия, является США. Боезаряды были сброшены на города Японии Хиросиму и Нагасаки.