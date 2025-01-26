Белорусский президент Александр Лукашенко ответил Польше на территориальные претензии. Он заявил, что не отдаст соседям ни единого метра земель.

Лукашенко призвал Пользу поумерить свои аппетиты на территории Украины и Белоруссии, а также перестать кидаться нападками в сторону России. Белорусский глава отметил, что Республика жила с поляками «хорошо, плохо и вновь стороны «помогали друг другу», но страна намерена налаживать связи, а не держать антипольский вектор.

«Вы сегодня претендуете, у вас заявления идут не только от журналистов о претензии на западную Беларусь до Минска, западную Украину… Вы же понимаете, что вы у нас даже метра территории не получите. Это наша территория», — сказал Лукашенко журналистам в Минске 26 января.

Также Лукашенко советовал Польше забыть про разбирательства с территорией Калининграда, а постараться налаживать связи с Белоруссией и Россией.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, как лидер киевского режима Владимир Зеленский сорвал переговоры с РФ в 2022 году.