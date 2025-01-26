Лукашенко рассказал, как Зеленский срывал переговоры с РФ в 2022 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своей роли в переговорах меду Украиной и Россией, которые состоялись в 2022 году в Гомеле. Видео опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

Во время беседы с журналистами Александр Лукашенко отметил, что не может прогнозировать сроки завершения конфликта на Украине. Он заявил, что общественность знает его позицию по данному вопросу. Президент признался, что переговоры, которые проходили на территории республики в 2022 году, были сложными.

По мнению главы республики, президент Украины пытался различными способами их сорвать. Самая первая встреча проходила в Гомеле. Стороны договорились, что мероприятие состоится утром. Делегация из Украины прибыла к ночи. Александр Лукашенко призвал тогда российских дипломатов остаться ночевать и продолжать ждать. Ему не хотелось, чтобы в итоге Россию обвинили в срыве переговоров.

«Эти украинцы... Зеленский выкобенивался, как мог», — высказал мнение Александр Лукашенко.

Лукашенко напомнил, что еще две встречи по инициативе Украины провели в Беловежской Пуще. Для спикеров создали все необходимые условия. В итоге Киев снова заявил о необходимости сменить локацию, причем ни к каким договоренностям стороны не пришли по решению Украины.

Ранее сообщалось, что Захарова прокомментировала новое заявление Зеленского о переговорах с РФ.