Лукашевич: Россия никогда не будет изолирована в глобальном мире
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РФ никогда не была и не будет изолирована от глобального мира. Соответствующее заявление сделал российский постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич, его слова передает издание РИА Новости.
Дипломат заявил, что об этом свидетельствует реальность. Он подчеркнул, что российская сторона никогда не закрывалась от честных диалогов в вопросах доверия и безопасности в евразийском континенте и Евро-Атлантике, при условии, что этот диалог учитывает интересы различных сторон. Тем не менее, в диалоге с односторонними интересами или в «игре в поддавки» Россия не заинтересована, заявил Лукашевич.
Он также заявил, что оппоненты должны осознавать тот факт, что РФ будет стоять на защите собственных законных интересов, и воспользуется для этого всеми доступными средствами, в том числе и правом на самооборону. Дипломат предупредил, что у государства есть для этого все необходимое.