Лукашевич: Россия никогда не будет изолирована в глобальном мире

РФ никогда не была и не будет изолирована от глобального мира. Соответствующее заявление сделал российский постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич, его слова передает издание РИА Новости .

Дипломат заявил, что об этом свидетельствует реальность. Он подчеркнул, что российская сторона никогда не закрывалась от честных диалогов в вопросах доверия и безопасности в евразийском континенте и Евро-Атлантике, при условии, что этот диалог учитывает интересы различных сторон. Тем не менее, в диалоге с односторонними интересами или в «игре в поддавки» Россия не заинтересована, заявил Лукашевич.

Он также заявил, что оппоненты должны осознавать тот факт, что РФ будет стоять на защите собственных законных интересов, и воспользуется для этого всеми доступными средствами, в том числе и правом на самооборону. Дипломат предупредил, что у государства есть для этого все необходимое.