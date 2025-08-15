Конфликт на Украине завершится уже завтра, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон* в интервью своим коллегам. Видеозапись их беседы уже стала популярной в социальных сетях.

По информации, полученной от Гордона, завершение специальной военной операции, которое, как ожидается, произойдет 16 августа, было «проинформировано» ему из Белого дома высокопоставленными источниками.

«Я разговаривал с двумя моими источниками в Вашингтоне. Оба они сказали, что завтра война закончится», - заявил Гордон, его цитирует издание "Страна.UA".

В то же время он отметил, что один из этих источников уже предсказывал подобный исход событий, но его предсказание не подтвердилось. Речь идет о нашумевшем «предсказании» Гордона, который утверждал, что война вроде как гарантированно закончится 30 декабря 2024 года.

«Я за что купил, за то продаю. Оба моих источника — это очень высокопоставленные люди в Вашингтоне — оба сказали: «Завтра война завершится». Верю ли я в это? Я на это надеюсь, но я в это поверю, когда это увижу», — подытожил Гордон.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет именно там и в указанный Трампом день.

Ранее сообщалось, что Путин передал через Уиткоффа на встрече орден Ленина для сотрудницы ЦРУ Галлиной.

* — внесен в список террористов и экстремистов в России