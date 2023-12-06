Мадуро объявил о создании 24-го штата Венесуэлы на месте соседней Гайаны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к депутатам Национальной ассамблеи страны с требованием установить к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат.

Для этого, по словам главы государства, законодателям предлагается принять органический закон, защищающий спорную с соседней Гайаной территорию Гайана-Эссекибо.

«В добрый путь, разработка закона в ваших руках, депутаты», — цитирует президента РИА Новости.

Кроме того Мадуро ввел в действие план социальной адаптации всему населению указанных земель, с учетом переписи и выдачи документов.

Напомним, накануне на территории Гайана-Эссекибо был проведен референдум, на котором большинство населения высказалось за присоединение к Венесуэле.