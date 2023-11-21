Мадуро заявил о приходе к власти в Аргентине неонацистов

В результате недавних президентских выборов в Аргентине, власть там заняли «крайне правые неонацисты», которых возглавляет «экстремист с колониальным проектом». Соответствующее заявление сделал венесуэльский президент Николас Мадуро в ходе своей телевизионной программы «С Мадуро +». Об этом сообщило издание РИА Новости .

Новым аргентинским президентом был выбран ультраправый политик Хавьер Милей, который набрал почти 56% голосов. Милей продвигает идеи долларизации экономики, приватизации образования и здравоохранения, а также прекращения сотрудничества с КНР, РФ и Бразилией, делая выбор в пользу Соединенных Штатов и Израиля. Более того, он высказывается против вступления своего государства в блок стран БРИКС.

Мадуро заявил, что с приходом Милея к власти, Аргентину возглавили «крайне правые неонацисты», которые предлагают стране колониальный проект и собираются возглавить второй такой же проект во всей Латинской Америке.

Комментируя информацию о скорой приватизации в стране, Мадуро заявил, что его страна не станет молчать по этому поводу, так как это является «огромной угрозой».