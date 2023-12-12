Мадуро: Зеленского выкинут на помойку

Соединенные Штаты пользуются украинским президентом Владимиром Зеленским, но позже выкинут его на помойку, как ненужную марионетку. Соответствующее заявление сделал венесуэльский Николас Мадуро в своей программе «С Мадуро +».

Лидер Венесуэлы напомнил о том, что это является не первым случаем, когда империализм пользуется подобными «марионетками» после чего, избавляется от них из-за ненадобности. В качестве примера он напомнил о Гуаидо, который, по словам Мадуро, был выкинут в Майами с миллионами на счетах.

Президент Венесуэлы заявил, что подобные примеры будут и в будущем. Он считает, что такими марионетками пользуются для того, чтобы сеять провокации и ложь, разделяя народ и наполняя его ненавистью. Мадуро предрек Зеленскому такую же судьбу с последующим «выбрасыванием».