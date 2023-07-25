МАГАТЭ нашли противопехотные мины на периметре Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об обнаружении противопехотных мин на периферии периметра ЗАЭС. О находке экспертов агентства сообщается на официальном сайте МАГАТЭ.

Гросси сообщил, что специалисты миссии нашли мины в закрытой зоне, находящейся между внутренним и внешним периметром станции.

Он напомнил, что это уже не первый случай обнаружения мин на территории станции. Ранее были обнаружены снаряды за периметром и в некоторых местах внутри него.

Гросси сообщил, что эксперты обсуждали находку с представителями ЗАЭС, и те рассказали, что установка мин была решением военных касательно территории, находящейся под их контролем.

Он отметил, что установка мин противоречит нормам миссии, даже учитывая тот факт, что их детонация не нанесет урона станции.