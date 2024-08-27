Глава МАГАТЭ Гросси приехал в Курчатов для общения с руководством Курской АЭС

Руководитель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл в город Курчатов, чтобы лично убедиться в том, что Курской атомной электростанции ничего не угрожает. Об этом сообщил ТАСС.

Сам Гросси до этого уже называл очень рискованными боевые действия ВСУ поблизости от АЭС. МАГАТЭ придерживается такой же точки зрения. Оно утверждает, что военная активность рядом с подобными объектами — серьезный вызов их ядерной и физической безопасности. Рафаэль Гросси планирует лично пообщаться с руководством АЭС, чтобы понять, предпринимались ли против станции атаки.

Ранее сообщалось, что радиационный фон в Курской области продолжает оставаться в норме. Превышений содержания в атмосфере опасных химических веществ также не выявлено.