Гросси выразил беспокойство из-за военной активности возле Курской АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси обеспокоен военной активностью рядом с АЭС в Курчатове
Фото: [Pxhere.com]
Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси высказался о ситуации вокруг Курской атомной электростанции (АЭС).
По словам главы ведомства, военная активность вокруг объекта вызывает у него беспокойство. Ранее ТАСС сообщил, что Гросси завершил осмотр станции. В Курчатов он прибыл 27 августа после сообщений России о готовящихся провокациях со стороны ВСУ.
Как передают РИА Новости, Гросси отметил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента. Глава ведомства подчеркнул, что в случае внешнего воздействия на Курскую АЭС, последствия для всех могут оказаться серьезными.
Он также высказался о работе станции. По словам Гросси, объект на данный момент работает «близко к нормальным условиям».
Ранее МЧС России сообщило об уровне радиационного фона в Курской области. Как отметил представитель ведомства Артем Шаров, уровень радиации не превышает нормальных значений.