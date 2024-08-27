Гросси выразил беспокойство из-за военной активности возле Курской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси высказался о ситуации вокруг Курской атомной электростанции (АЭС).

По словам главы ведомства, военная активность вокруг объекта вызывает у него беспокойство. Ранее ТАСС сообщил, что Гросси завершил осмотр станции. В Курчатов он прибыл 27 августа после сообщений России о готовящихся провокациях со стороны ВСУ.

Как передают РИА Новости, Гросси отметил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента. Глава ведомства подчеркнул, что в случае внешнего воздействия на Курскую АЭС, последствия для всех могут оказаться серьезными.

Он также высказался о работе станции. По словам Гросси, объект на данный момент работает «близко к нормальным условиям».

Ранее МЧС России сообщило об уровне радиационного фона в Курской области. Как отметил представитель ведомства Артем Шаров, уровень радиации не превышает нормальных значений.